Caldo torrido: Protezione Civile a Lagosanto per aiutare gli anziani

LAGOSANTO

La protezione civile di Lagosanto ha fornito un importante supporto a favore della comunità durante l’allerta arancione per temperature estreme, lo scorso 25 agosto. E il sindaco Cristian Bertarelli ha voluto esprimere sincera riconoscenza ai volontari per il fondamentale ruolo avuto nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale. "In una situazione di allerta arancione regionale dovuta a temperature estreme, il Comune di Lagosanto ha collaborato attivamente con la protezione civile locale per garantire il benessere e la sicurezza dei cittadini – afferma il sindaco -. Mettere a disposizione mezzi e risorse è stata un’azione di estrema importanza, volta a fornire assistenza durante attività di approvvigionamento per spesa, farmaci e in particolare acqua, nonché a supervisionare costantemente la situazione del territorio. L’impegno instancabile dei volontari della protezione civile è stato un esempio di dedizione e servizio alla comunità. La loro prontezza nel rispondere alle esigenze dei cittadini e nel fornire supporto durante queste condizioni sfidanti è stato un elemento cruciale per garantire che tutti i residenti di Lagosanto si sentissero al sicuro e assistiti". Il servizio, rimasto operativo dalle 9 alle 20 di venerdì scorso, è stato un aiuto preziosissimo per coloro che ne avevano bisogno, e il primo cittadino laghese ringrazia sentitamente "ogni singolo membro della squadra della protezione civile per il loro contributo incondizionato. La loro collaborazione è stata fondamentale per affrontare efficacemente questa situazione di emergenza". Infine, ribadisce l’importanza di seguire le direttive delle autorità competenti".