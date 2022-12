Calendario dei volontari, il plauso dei lettori

FERRARA

Ha incontrato il favore dei lettori la nostra iniziativa dedicata alla galassia del volontariato. Inatti, il giorno della Vigilia di Natale, assieme al Carlino, ai nostri lettori è stato offerto un calendario con le foto di dodici tra le associazioni più rappresentative del ferrarese. Uno spicchio di speranza e una testimonianza del grande cuore che anima le mille associazioni e i gruppi attivi nelle nostre città. "Alcuni li chiamano protagonisti del terzo settore, altri angeli custodi, altri ancora eroi metropolitani. Sono tutte queste cose, e sono ancora di più" osserva nella presentazione del calendario la direttrice di Qn, La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno, Agnese Pini. E aggiunge: "Sono persone che hanno il coraggio e la forza di mettersi in gioco e di donare agli altri un po’ del loro tempo, un po’ della loro intelligenza, un po’ del loro amore". veri protagonisti sono loro, i volontari delle associazioni che ogni giorno dedicano il loro tempo a fare qualcosa per gli altri. Gesti di altruismo per i quali non possiamo che essergli grati. Le realtà che faranno capolino dalle pagine del nostro calendario sono Vola nel Cuore, i clown di corsia; Aido, associazione attiva sul fronte della donazione di organi; Associazione Giulia, impegnata in progetti in favore dei bambini malati oncologici; Caritas, che ogni giorno offre pasti e accoglienza ai più bisognosi; il Mantello, emporio solidale; Avis, storica associazione di donatori di sangue; Ail, che sostiene la ricerca contro leucemie e linfomi; Fondazione Ado, in prima linea nell’assistenza e nel sollievom delle persone con malattie in stadio avanzato; Nati Prima, frutto dell’esperienza di genitori e parenti di neonati prematuri; Andos, da sempre al fianco

delle donne operate al seno; Comitato Alba Nuova, impegnato

nell’assistenza alle famiglie nella prevenzione dell’esclusione

sociale; Admo, attivo nel campo della donazione di midollo

osseo.

Al fianco delle associazioni di volontariato che raccontiamo tra le pagine del calendario: Emilbanca (gennaio), Iusi corporate university (febbraio), Bregoli (marzo), Bondi (aprile), Ferrara expo (maggio), Avis (giugno), Sirio (luglio), Capa Cologna (agosto), Silla (settembre), Top Secret (ottobre), Cpm (novembre), Quisisana (dicembre).