Cali di energia, ad Anita disagi per i residenti

Troppe interruzioni di energia elettrica ad Anita e zone limitrofe. E’ la denuncia di Ethan Felloni, consigliere comunale del Pd in un’interrogazione al sindaco Andrea Baldini. "In questi mesi – spiega – ci sono state numerose segnalazioni da parte dei residenti di Anita per frequenti e ripetuti disservizi nella fornitura di energia elettrica, sbalzi di pressione con improvvisi blackout". Le interruzioni di corrente causano spegnimenti improvvisi di apparecchiature che possono andare incontro anche a danni irreparabili. L’ente responsabile del disservizio nella zona è E-Distribuzione. E fioccano le proteste: "Sono stati segnalati guasti e danneggiamenti a telecamere di sorveglianza – incalza Ethan Felloni – frigoriferi, pompe di calore, router wi-fi e altro proprio a cause di queste reiterate interruzioni di corrente. Questi blackout non solo compromettono il funzionamento delle apparecchiature domestiche, ma mettono a rischio anche la sicurezza e il benessere degli abitanti di Anita".