Cali di pressione alla rete idrica

Il Gruppo Hera comunica che doman, dalle 8.30 alle 18.30, saranno eseguiti lavori di manutenzione alla centrale di accumulo e sollevamento di via Montesanto a Monestirolo. Si tratta di un intervento di ammodernamento della cabina di trasformazione a servizio della centrale idrica. Durante i lavori, che renderanno l’infrastruttura più performante, potrebbero verificarsi cali di pressione dell’acqua oltre che a Monestirolo anche a San Bartolomeo e nei comuni di Argenta e Portomaggiore. Gli operatori di Hera cercheranno di limitare al minimo il disagio per le utenze. Si ricorda che in caso di urgenza è attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero di pronto intervento gratuito 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.