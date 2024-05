Cali di pressione dell’acqua per i lavori alla rete

Lavori alla rete idrica, a Poggio Renatico con possibili cali di pressione per gli utenti del territorio. Accadrà domani, dalle 7.30 alle 16.30: i residenti potrebbero incontrare temporanee difficoltà nell’utilizzo dell’acqua, a cuasa degli interventi alle condutture idriche. A darne notizia la stessa multiutility: "Il Gruppo Hera comunica che domani, dalle ore 7.30 alle ore 16.30, sarà eseguito un intervento di riparazione della rete idrica nel Comune di San Pietro in Casale (BO). A seguito di tale intervento potrà verificarsi una riduzione della pressione dell’acqua distribuita nel Comune di Poggio Renatico, in provincia di Ferrara. I residenti potrebbero quindi incontrare temporanee difficoltà nell’utilizzo dell’acqua. Si ricorda che alla ripresa del normale servizio è consigliato lasciare scorrere l’acqua per qualche minuto prima di utilizzarla. In caso di urgenza è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione. In caso di maltempo i lavori saranno rinviati al giorno successivo. Proprio per ridurre quanto più possibile i disagi, Hera ha programmato i lavori quando le esigenze delle utenze coinvolte sono al minimo. Hera, scusandosi per il disagio, invita i cittadini delle zone interessate sia dall’assenza del servizio che dalla riduzione della pressione a rifornirsi di acqua per le necessità primarie. Ad ogni modo, l’azienda assicura che, in caso i lavori si prolungassero oltre l’orario indicato, verranno messe in campo tutte le iniziative necessarie. Al ripristino del servizio l’acqua potrà presentare una colorazione rossastra che non è dannosa per la salute. Per informazioni è sempre a disposizione 24 ore su 24 il numero di Pronto Intervento Hera per le reti idriche 800.713.900 a cui i cittadini possono segnalare guasti e rotture.