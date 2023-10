Cali di pressione per gli interventi alla rete idrica a Poggio Renatico

Domani un intervento dei tecnici del Gruppo Hera a una condotta idrica a Malalbergo nel bolognese potrebbe causare cali di pressione dell’acqua nel vicino comune di Poggio Renatico. Il servizio sarà garantito dall’autobotte. I lavori si svolgeranno dalle 7.30 della mattina alle 16.30 circa. Si tratta di un intervento programmato di riparazione di una importante condotta idrica in via Grandi a Malalbergo. A seguito dei lavori, comunica Hera, potrebbe verificarsi una riduzione di pressione dell’acqua a Poggio Renatico, dove è stato quindi attivato il servizio alternativo di erogazione dell’acqua con un’autobotte che da domani mattina stazionerà in via Salvo D’Acquisto, nel parcheggio di fronte al municipio. Il mezzo permetterà di prelevare acqua potabile per soddisfare le esigenze della popolazione fino alla conclusione del cantiere. I tecnici informano e ricordano che "alla ripresa del servizio idrico è necessario lasciare scorrere l’acqua per qualche minuto prima di utilizzarla". In caso di maltempo l’intervento verrà riprogrammato per il giorno successivo.