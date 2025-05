Calici d’estate nella Darsena. Vino, musica e atmosfere doc

La nuova edizione di Calici d’estate, manifestazione enogastronomica in programma dal 29 maggio al 2 giugno nella Darsena San Paolo, è stata presentata ieri nella sala degli Arazzi della residenza municipale da Francesco Carità, assessore al Commercio del Comune, Alessandra Scotti, Olimpia Ferro e Valentina Mencarelli di Feshion Eventi, insieme alla rappresentante dell’Autosalone Cavour di Ferrara, realtà imprenditoriale tra gli sponsor dell’evento.

"Non è la prima volta che Feshion Eventi ci delizia con questa tipologia di iniziative nella Darsena di Ferrara – ha dichiarato l’assessore al Commercio Francesco Carità –. Sono convinto che la formula di questo evento, unita all’incantevole cornice che lo ospiterà, renderà ancora una volta Calici d’Estate un’esperienza davvero magica, con l’opportunità di degustare un calice di vino al tramonto in una Darsena divenuta fiore all’occhiello della nostra città".

Dal 29 maggio al 2 giugno torna l’appuntamento più atteso dagli amanti del vino e delle atmosfere estive: “Calici d’Estate”, anche quest’anno si presenta nella sua una veste più suggestiva, ospitato nella splendida cornice della “Nuova Darsena” di Ferrara.

Cinque giornate dedicate al mondo del vino, all’insegna della convivialità, della musica e della scoperta: produttori e cantine da tutta Italia porteranno in degustazione le loro etichette più rappresentative, accompagnate da eccellenze gastronomiche locali. Non mancheranno le apprezzatissime masterclass a bordo di un battello in navigazione, per un’esperienza immersiva che unisce il piacere della degustazione alla bellezza del paesaggio fluviale ferrarese.

A bordo della storica imbarcazione “Nena”, sommelier e produttori guideranno i partecipanti, sia esperti che amatori, in percorsi sensoriali unici, tutti su prenotazione tramite il sito ufficiale www.feshioneventi.it. Ad arricchire l’atmosfera, musica dal vivo e dj set accompagneranno ogni serata lungo il canale, trasformando la Darsena in un vero e proprio salotto estivo sotto le stelle.