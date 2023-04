Calici di primavera in piazza

Calici di Primavera torna a Ferrara per la sua terza edizione in Piazza Trento Trieste. L’appuntamento continua oggi dalle 18 alle 24 e domani dalle 16 alle 22, una doppia occasione per prendere parte alla degustazione eno-gastronomica dedicata alla primavera. Saranno presenti cantine d’Italia, Francia e specialità culinarie da abbinare. Tre giorni dedicati al vino e alla primavera con l’allestimento di un colorato villaggio in pieno centro storico, che diventerà un salotto del vino con tanta musica.

Nel salotto del vino verranno proposte presentazioni, degustazioni guidate e musica dal vivo e dj set.

Per quanto riguarda le degustazioni guidate basterà acquistare il ticket online da 10 euro e indicare la propria preferenza inviando una mail a [email protected] Le cantine che partecipano sono Angelo Maffione, Ciù Ciù-Tenimenti Bartolomei, Pettyrosso, Baronia della Pietra, Terre Ca Bindola, De Riz, Distilleria Ceschia, Tenuta Castiglia, Criolin, Marzoli, Dieci Prese, La Valle della Luna, Paesano Liquori, L’Altracantina, Nepos Villae, La Vite di Monica, Nebbia e Sabbia, Chateau Maucaillou, Champagne Gerin & Fils, Bellevue. Per quanto riguarda invece l’intrattenimento musicale, la serata di oggi sarà dedicata allo swing italiano. A partire dalle 20 si esibirà il gruppo ‘Jelly & Jam Quintet’.