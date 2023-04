Calici in piazza

Grande successo di gente

per ’Calici di Primavera’, la tre giorni enogastronomica andata in scena lo scorso weekend in Piazza Trento Trieste. Una degustazione dedicata alla primavera con cantine d’Italia, Francia e specialità culinarie da abbinare. Tre giorni che sono stati dedicati interamente al vino con l’allestimento di un colorato villaggio in pieno centro storico, il ’salotto’ con tanta musica. Tantissimi i ferraresi che hanno scelto il Listone, tra venerdì e domenica, come meta per un buon aperitivo o per degustare prelibatezze di casa nostra e non solo. L’evento è arrivato alla terza edizione e sta già preparando grandi novità per il prossimo anno.