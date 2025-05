Calici sulla sabbia per tre giorni

Da oggi dalle 18 alle 20,30 e fino a lunedì prossimo al bagno Pomposa Beach & Bistrot del Lido di Pomposa 41, in via Passo Pordoi, 1 continua la serie degli incontri denominati "Calici sulla sabbia: weekend di degustazione" con prestigiose cantine italiane. In questo fine settimana si comincia con "Man Spumanti, una piccola eccellenza del Trento Doc. Una casa spumantistica della Val di Cembra, Terroir d’elezione del Trento Doc, piccola realtà dove la famiglia Clementi vinifica con passione per ottenere eleganza e preservare l’identità del Terroir. La degustazione è abbinata a piccole delizie gourmet.