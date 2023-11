Callas, una vita che va in scena. A teatro un successo annunciato

Le grandi emozioni vanno trasformate in ricordi indelebili per poterne poi parlare lucidamente. Così è stato per lo spettacolo Private Callas rappresentato dalla compagnia Compagnia Artemis Danza in prima assoluta domenica scorsa al Teatro Comunale di Ferrara.

Uno spettacolo che ha unito Maria a Callas grazie alla ideazione e alle coreografie di Monica Casadei. Una Callas che ha messo in luce la sua grandezza e la sua fragilità. Una Callas che ha evidenziato in maniera grottesca l’arroganza e lo strapotere maschile causa della sua umana sofferenza. Perfetta la regia, potenti, struggenti, dinamiche le coreografie; bellissime luci e una scenografia che conteneva come uno scrigno costumi stupendi che erano corpi vuoti e pieni. Un contesto giocato sul bianco e nero, eterno dualismo tra bene e male, in cui lo spettatore poteva trovare continue sfumature di colore o di buio. Coinvolgente la voce iconica e struggente di Maria Callas, che diventa ipnotica colonna sonora attraverso il sound design e le creazioni video di Fabio Fiandrini. Un maschio clonato, Onassis, quale elemento di repulsione e pulsione che tante donne hanno trovato sulla propria strada. Uno straordinario ed emozionante omaggio alla “Divina”Maria Callas, originale e struggente come solo Monica Casadei poteva realizzare attraverso una rappresentazione artistica originale e a tratti trascendente. Bravissimi i danzatori sia per tecnica che per espressività. Si esce estasiati e gli interminabili tantissimi applausi sono i ringraziamenti del pubblico per questo allestimento così coinvolgente e sublime. Anche questa volta Jazz Studio Dance insieme a Asd Gruppo Teatro Danza sono diventate un unico e affiatato gruppo perché la vera danza unisce non allontana e non si perde in sterili competizioni. Le ragazze di Jazz Studio Dance che con impegno e professionalità hanno calcato il palcoscenico sono Giulia Bonora Delia Filippella Sara Carlini Martina Lanzoni Maria Pia Tucci Margherita Golfieri Serena Manigrassi Asia Giliberti.