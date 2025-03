Calo della natalità e Giubileo: se ne parla con l’avvocato Menorello

Oggi alle 15.30, al piccolo teatro del Santuario di Santa Maria in Aula Regia in Comacchio si terrà un incontro culturale dal titolo: "Il Calo della Natalità e il Giubileo. La necessità di un’alleanza sociale per la speranza", con ospite l’avvocato Domenico Menorello.

Nella bolla di indizione del Giubileo Papa Francesco ha scritto: "Guardare al futuro con speranza equivale anche ad avere una visione della vita carica di entusiasmo da trasmettere. Purtroppo, dobbiamo constatare con tristezza che in tante situazioni tale prospettiva viene a mancare. La prima conseguenza è la perdita del desiderio di trasmettere la vita".

Continuando il suo discorso il Papa argentino osserva: "È urgente che, oltre all’impegno legislativo degli Stati, non venga a mancare il sostegno convinto delle comunità credenti e dell’intera comunità civile in tutte le sue componenti, perché il desiderio dei giovani di generare nuovi figli e figlie, come frutto della fecondità del loro amore, dà futuro ad ogni società ed è questione di speranza: dipende dalla speranza e genera speranza".

A questo tema guarderà, cercando di approfondire la questione da un angolo prospettico giuridico e sapienzale, in una ricognizione tra le complesse dinamiche culturali contemporanee, l’avvocato Menorello, già parlamentare e attuale portavoce del network di oltre 70 associazioni "Ditelo sui tetti", nonché vicepresidente del "Movimento per la Vita italiano".