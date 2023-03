"Calo demografico, evitare accorpamenti o chiusure di scuole"

Caro Carlino,

molte scuole ferraresi rischiano di essere chiuse o accorpate a causa del calo demografico e dei nuovi criteri di dimensionamento stabiliti dal governo Meloni nell’ultima legge di bilancio. È notizia recente che a settembre chiuderanno le scuole elementari di Villanova mentre in altre frazioni del nostro Comune ci saranno difficoltà a formare le classi prime. Inoltre, la decisione governativa di alzare fino a 900 studenti la soglia minima necessaria a mantenere l’autonomia scolastica degli Istituti comprensivi e superiori aggiunge ulteriore incertezza per il futuro. La Regione Emilia-Romagna ha già fatto ricorso presso la Corte costituzionale contro una scelta arbitraria del governo che ridurrà sedi e personale in tutta Italia. Anche per le famiglie ferraresi i disagi saranno particolarmente gravi, soprattutto nelle frazioni più distanti dal centro cittadino che stanno già vivendo un lento processo di spopolamento e desertificazione commerciale. Per questi motivi il gruppo consiliare del Partito Democratico di Ferrara ha presentato una risoluzione che impegna il Sindaco a tutelare la rete di presidi educativi e scolastici oggi presenti nel nostro Comune e ad agire tempestivamente presso il governo, affinché riveda una scelta penalizzante per tutto il territorio provinciale.

Anna Chiappini

Davide Nanni

* * *

Caro Carlino,

da quasi un anno viaggio in corriera da Ferrara a Portomaggiore e ritorno e la cosa più irritante è vedere passeggeri, specialmente di colore, viaggiare senza titolo di viaggio (biglietto), tranne il sottoscritto. La cosa che sollecito all’azienda trasporti è la presenza più frequente di controllori che in questo arco di tempo, li ho visti solo due volte. Lo chiedo non solo in segno di rispetto e di giustizia verso gli onesti cittadini, ma nell’interesse della stessa azienda per quanto riguarda i mancati introiti.

Antonio De Marco