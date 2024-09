Calvano, profilo social copiato

Hanno copiato il profilo Facebook dell’Assessore regionale Paolo Calvano (foto) provando a rubargli l’identità, ma la sua pagina che conta quasi 16mila like, è verificata come quella di molti personaggi pubblici. L’assessore regionale ha deciso di denunciare alle autorità competenti invitando gli utenti a non rispondere a messaggi che riportavano la frase “Ciao sei un fan?”.

"Se vi arrivano messaggi di questo tipo non sono io, provengono da un account che ha copiato la mia pagina ufficiale – ha scritto sui propri canali social l’assessore regionale – Si tratta di qualcuno che si è divertito a provare a rubarmi l’identità. L’ho già segnalato a Facebook e lo segnalerò alle autorità competenti perché prendano seri provvedimenti. I social network sono uno strumento molto utile ma serve attenzione, come in questi casi. Per avere la sicurezza che si tratti della mia pagina, trovate un simbolo azzurro di fianco al mio nome".