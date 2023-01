Calza e antiche tradizioni Un pomeriggio al museo

Una befana antica, ma non troppo, è pronta a fare irruzione al museo archeologico nazionale per sorprendere grandi e piccini con qualche mirabolante nuova avventura. Oggi alle 15 torna il tradizionale appuntamento offerto dal Gruppo Archeologico Ferrarese. Nel corso di un giocoso e animato percorso museale i volontari Gaf porteranno tutti i bambini alla scoperta delle antichissime tradizioni che ruotano attorno alla figura della simpatica vecchietta. Le curiosità saranno tante e fra i personaggi che animeranno il pomeriggio ci saranno anche Elsa, la regina di Frozen, e un pacioso Babbo Natale. Il momento culminante sarà infatti l’incontro fra la Befana e Babbo Natale, eterni quasi amici, sempre sul piede di guerra ma altrettanto pronti a fare la pace; i due avranno di che discutere scatenando un divertentissimo battibecco. Ed infine,per incanto, dal sacco magico della Befana, spunteranno tanti doni per tutti i bambini presenti. Nel frattempo i genitori potranno visitare la splendida e suggestiva esposizione ‘Spina: un grande porto nel Mediterraneo’.