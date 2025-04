Cambia il mondo dei mestieri. La resistenza del maestro d’ascia: "Così ho fatto rinascere l’Edipo Re"

"Il ricordo più bello? L’Edipo Re. No, non la tragedia di Sofocle ma la barca che tante volte ospitò Pasolini e Maria Callas durante le loro vacanze". E’ stato lui – Sandro Farinelli, 64 anni, di Goro – a riparare la storica imbarcazione. "Ormai sono rimasto solo io", racconta, maestro d’ascia, mestiere antico, sull’orlo dell’estinzione. "Dico ormai perché a Goro c’è un altro maestro d’ascia, tra qualche anno andrà in pensione. Allora sarò l’ultimo testimone di quella che per me è un arte".

Farinelli, che lavora insieme a tre soci nei cantieri navali del Delta, di quest’arte è il paladino. Il tutone bianco, un cappelletto di lana in testa, a volte la maschera per proteggersi dai solventi, del legname conosce anima e corpo. Trasforma ceppi e assi in un guscio che galleggia, naviga, il mare affronta a viso aperto. Lo scafo che cambia forma grazie al lavorio di quell’ascia che ha dato il nome ad un mestiere. Nel profumo dei truccioli, stare a guardare è un incanto. Seduto tra le assi, come le costole di un animale, pinocchio nel ventre della balena, modella, plasma e trasforma il legno in scafi in grado di solcare le acque.

"Sì, il mestiere è cambiato. Ma qui si lavora ancora tutto a mano, c’è qualche attrezzo elettrico certo. Ma da queste parti usiamo scalpello e pialla, martelli, chiodi, esperienza e conoscenza. Per fare uno scafo di nove metri? Ci vogliono tra i tre e i quattro mesi. Ma alla fine è davvero a prova di mare. Grazie al legno, ancora adesso il materiale migliore per fare le barche". I cantieri di Goro lavorano con il vento in poppa, anche se pure qui è arrivato il granchio blu, maledizione che rischia di trascinare tutto a fondo, vongole spolpate, migliaia di famiglie sul lastrico. "I pescatori hanno meno soldi. Se prima compravi una barca nuova, adesso ci pensi due volte. Magari la ripari, e noi siamo qui". Lo scafo dipinto brilla al sole, bianco e blu, pronto a scivolare nelle acque basse della Sacca, tra scogli e correnti dove il mare è più alto. Non c’è solo Edipo Re. "Non so più nemmeno io quante barche storiche ho riparato, sono quelle che ti danno più soddisfazioni". Ma sono rimasti in pochi. "In pochi? Di meno. Sul lago di Garda cercavano un maestro d’ascia per sistemare la chiglia della Circe, cento anni di storia. Mi hanno raccontato che avevano telefonato a mezzo mondo, hanno trovato me. C’ero solo io". La lama della sua pialla ha modellato anche i fianchi di una motosilurante del 1933. "Quando ho finito l’opera sembrava appena uscita dal cantiere", sottolinea, lasciando agli altri il vezzo della modestia. Seduto su uno sgabello, tra le mani come un ricamo lavora la stoppa che – filata – servirà, come si faceva una volta, a rendere impermeabili gli scafi in uno sbuffo di pece bollente. Dalle barche d’epoca a quella di questi giorni, come i pontoni per ‘scavare’ le vongole – le poche rimaste – che ha costruito per Copego, il consorzio dei pescatori.

Ha cominciato da ragazzino, a 16 anni. Il suo maestro era lo zio. "Il lavoro più bello del mondo, quando vedi la barca scivolare in mare, che magia". Ha solo un cruccio, si chiama via Tramazzi, una strada che passa davanti al cantiere, alle case. "E’ tutta una buca, da anni chiedo al Comune di sistemarla. C’è gente anziana che abita qui, che si sposta su una carrozzina. Niente da fare, una battaglia persa. Magari se rinasco provo a fare il cantoniere". Scherza un po’, ma il sorriso si spegne davanti a quella foto, la strada che sembra un sentiero per capre, spezzato, crivellato da buche, l’argine che non regge più. "Ma come si fa?", e per dimenticare giù un colpo con la pialla, ad una gobba del legno che non se ne voleva andare. Volano i truccioli, lo scafo è pronto. Ma il pensiero torna alla strada. "Quando piove lì ci vuole la barca".