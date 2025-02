Cambia la viabilità in via Fossa a Francolino e in via Baruffaldi in città

Per consentire l’esecuzione di lavori per conto del Gruppo Hera, da oggi, salvo avverse condizioni meteo, via della Fossa (a Francolino) sarà chiusa al transito (eccetto autorizzati) tra via dei Calzolai e via Pianelle. Saranno ammessi, nei tratti non interessati dai lavori, solo i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli al servizio dei disabili e i mezzi di soccorso (fino al termine degli interventi che, salvo imprevisti, dovrebbero durare tre/quattro giorni lavorativi).

Sempre oggi, per la posa di condotte del servizio elettrico, via Baruffaldi, a Ferrara, sarà chiusa al transito. Saranno ammessi, nei tratti non interessati dai lavori (con temporaneo ripristino del doppio senso di marcia), solo i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli al servizio dei disabili e i mezzi di soccorso, oltre a pedoni e bici. Saranno revocate le aree di sosta riservate a sarà in vigore il divieto di fermata.