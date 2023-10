Cambia la viabilità nel centro storico

Da oggi sarà regolamentata la viabilità in via Matteotti, nel centro di Argenta, per permettere la rimozione di rami secchi dai platani ai lati della strada. Dal 2 al 14 ottobre compreso la viabilità subirà delle modifiche, come riportato nell’ordinanza del 27 settembre a firma del dirigente settore lavori pubblici. Dal 2 al 7 verrà chiusa via Matteotti (escluso residenti e autorizzati) nel tratto dalla Celletta a via Leonardo da Vinci. La settimana successiva sarà chiusa via Matteotti nel tratto da via Leonardo da Vinci a via Circonvallazione, escluso residenti e autorizzati. Ecco le modifiche che entreranno in vigore oggi.

f. v.