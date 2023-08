Cambia look la palestra di Dogato "Investiremo 270mila euro"

La palestra di Dogato, utilizzata dai ragazzi della scuola primaria e dall’utenza privata, sarà presto riqualificata. E’ stato predisposto il progetto per la trasformazione dell’impianto sportivo, un investimento complessivo di 270 mila euro tra fondi europei del Pnrr e quelli stanziati dall’amministrazione comunale di Ostellato. "Faremo un intervento di adeguamento sismico – spiega il sindaco di Ostellato, Elena Rossi – portando la sicurezza a un livello elevato. Inoltre è prevista la completa rivisitazione interna, con il rifacimento della pavimentazione, la sostituzione degli infissi e rivestimenti parietali, oltre agli arredi". L’ultimo intervento alla palestra fu marginale, per porre rimedio ad alcune infiltrazioni, quello che si preannuncia invece è la riqualificazione completa, per dare funzionalità e comfort agli utenti.

Franco Vanini