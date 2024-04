Cambiale ortofrutta, sportello telematico

A partire dalle 12 di lunedì prossimo verrà attivato, da parte di Ismea, lo sportello telematico per la compilazione delle domande relative al prestito cosiddetto ’Cambiale Ortofrutta’. La manovra risponde alle esigenze manifestate da Confagricoltura in merito alla reintroduzione di interventi a favore della liquidità aziendale per le imprese ortofrutticole. L’obiettivo è quello di evitare il sovraindebitamento delle imprese rifinanziando misure volte ad assicurare la continuità degli investimenti. Al fine di garantire la continuità aziendale delle piccole medie imprese operanti nel settore ortofrutticolo, Ismea eroga prestiti cambiari in favore delle PMI Agricole per un importo massimo pari al 50% dei ricavi del richiedente nel 2022 e non superiore a 30 mila euro. Le operazioni prevedono: inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione, durata di 5 anni. I prestiti sono concessi a tasso agevolato, nel rispetto dei limiti di capienza del de minimis nel settore agricolo.