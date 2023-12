Cambiamenti climatici e aumento di asmatici: "Uno studio li collega"

Il numero di persone che soffrono di asma in Italia potrebbe aumentare a causa del cambiamento climatico e di una sua particolare conseguenza sull’ambiente, la siccità. Lo dimostra un recente studio multidisciplinare guidato dal consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e condotto da climatologi, pneumologi, allergologi ed epidemiologi, cui ha partecipato anche Nicola Murgia del dipartimento di Scienze dell’ambiente e della prevenzione dell’Università di Ferrara.

"L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che per il periodo 2030-2050 ci sarà un aumento significativo dei decessi attribuibili ai cambiamenti climatici, per via di eventi estremi, disponibilità idrica, sicurezza alimentare e cambiamenti nella comparsa e diffusione di malattie di origine infettiva. Meno chiari sono gli effetti della siccità, una delle conseguenze dei cambiamenti climatici, sulle malattie cronico degenerative, in particolare quelle respiratorie", spiega Murgia. "Le variazioni di siccità sono state ricostruite attraverso l’indice di Palmer (sc-Pdsi), che misura il grado di gravità della stessa, e sono state messe in relazione alle fluttuazioni della cosiddetta Summer North Atlantic Oscillation, indice climatico che, nella sua fase negativa, genera condizioni umide sull’Europa nordoccidentale e condizioni aride sul Mediterraneo centrale".