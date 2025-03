Cambiamenti climatici, il confronto con gli esperti

L’Associazione Mira-Bello APS invita la cittadinanza a partecipare alla conferenza “Il Cambiamento Climatico”, che si terrà sabato 5 aprile alle 21 presso l’Oratorio Parrocchiale di Mirabello. L’incontro sarà condotto dal Professore e Ingegnere Rodolfo Soncini Sessa, già relatore della conferenza “La storia di Terre del Reno”, in programma il giorno precedente, venerdì 4 aprile.

Durante la serata, l’esperto guiderà il pubblico attraverso la prima puntata di un ciclo di incontri dedicati ai mutamenti climatici. Il tema principale sarà “La scoperta del cambiamento e gli effetti sull’atmosfera”, con un approfondimento sugli impatti ambientali e sulle dinamiche che regolano il clima del nostro pianeta.

Il Sindaco di Terre del Reno, Roberto Lodi, ha dichiarato: "Comprendere il cambiamento climatico e le sue implicazioni è fondamentale per il nostro futuro. Eventi come questo offrono alla cittadinanza un’opportunità preziosa per approfondire il tema e acquisire maggiore consapevolezza sulle sfide ambientali che ci attendono. Siamo lieti di sostenere questa iniziativa, che unisce scienza, divulgazione e partecipazione attiva della comunità"

L’evento è aperto a tutti coloro che vogliono approfondire il tema e partecipare attivamente al dibattito. Per “cambiamenti climatici” si intendono i cambiamenti a lungo termine delle temperature e dei modelli meteorologici. Questi cambiamenti possono avvenire in maniera naturale, ad esempio tramite variazioni del ciclo solare. Tuttavia, a partire dal 19° secolo, le attività umane sono state il fattore principale all’origine dei cambiamenti climatici, imputabili essenzialmente alla combustione di combustibili fossili. La combustione di combustibili fossili genera emissioni di gas a effetto serra che agiscono come una coltre avvolta intorno alla Terra, trattenendo il calore del sole e innalzando le temperature.