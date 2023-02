Cambiamenti climatici Se ne parla domenica a Palazzo Zardi

‘Cambiamenti climatici nel Delta e nuove resistenze’. Sarà questo l’argomento che verrà trattato nell’iniziativa pubblica, organizzata dalla sezione Anpi Carlo Sartori di Copparo, che si svolgerà domenica 19 febbraio alle 10.30 presso Palazzo Zardi, in via Garibaldi a Copparo. Un momento di approfondimento e di dialogo con diversi attori del territorio, testimoni della crisi climatica in atto e degli effetti che la stessa sta già producendo anche in un ambiente fragile e prezioso come quello del nostro Delta. All’incontro prenderanno parte, oltre al presidente del Consorzio di Bonifica Stefano Calderoni (foto), la storica e vicepresidente dell’Anpi di Ferrara Antonella Guarneri, e il collettivo Moira dal Sito che presenterà il libro ‘Quando qui sarà tornato il mare’. A coordinare gli interventi sarà Ugo Selmi, in qualità di neopresidente della sezione Anpi di Copparo, che proprio in queste settimane, grazie a un gruppo che conta numerosi attivisti, ha visto ripartire le attività nel Copparese. A seguire, dalle ore 12.30, presso il vicino Centro Sociale Parco Verde, l’Anpi organizza un pranzo di autofinanziamento aperto ad amici e sostenitori.