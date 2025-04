Cambiano gli orari dell’Urp

In occasione delle festività di Pasqua, festa della Liberazione e Primo maggio, gli orari di apertura degli sportelli dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune subiranno alcune modifiche. L’Urp centrale di piazza del Municipio 23 sarà chiuso oggi, mentre osserverà orario ridotto, con chiusura alle 13.00 nelle giornate di martedì 22 e giovedì 24 aprile.

Gli sportelli Urp decentrati nelle delegazioni di Pontelagoscuro, Gaibanella e Porotto rimarranno chiusi da lunedì 21 a venerdì 25 aprile e nella giornata di venerdì 2 maggio. L’Urp Mobile non effettuerà il servizio martedì 29 e mercoledì 30 aprile nelle frazioni di Quartesana, Cona, Cocomaro di Cona e Cocomaro di Focomorto, Codrea, Focomorto, Pontegradella, Malborghetto di Boara e Boara.

Inoltre, nella giornata di venerdì 2 maggio, a causa di lavori riguardanti la linea elettrica, l’Urp centrale sarà disponibile per il solo servizio di front office, per la consegna di atti o per fornire informazioni che non necessitino dell’utilizzo della rete.

In tutti gli altri giorni verranno svolti gli abituali servizi rispettando i consueti orari.