"Cambiano i criteri, un aiuto per i giovani"

Il consigliere regionale Antonio Mumolo (Pd) risponde agli attacchi della Lega e del sindaco Alan Fabbri contro la nuova delibera regionale che cambierà i criteri di assegnazione per accedere alle case popolari, nel caso venga approvata in assemblea regionale. In aprile il gruppo regionale del Pd ha depositato una risoluzione, di cui Mumolo è il primo firmatario, che chiede alla giunta regionale di impegnarsi ad elaborare le modifiche normative necessarie a contrastare criteri discriminatori nell’assegnazione degli alloggi Erp, utilizzati da alcuni comuni della regione. "Nella nostra regione, in alcuni comuni, si è verificato un utilizzo improprio dei regolamenti comunali in materia di accesso all’edilizia residenziale pubblica, che ha creato disparità di trattamento tra i richiedenti e sconsigliato la domanda di accesso agli alloggi Erp a molti giovani emiliano-romagnoli. In particolare, l’assegnazione di punteggi favorisce il requisito della residenza storica rispetto ai criteri di valutazione più rilevanti per la situazione di bisogno, come il reddito o la gravità del disagio abitativo. Questa situazione non solo crea ingiustizie, ma limita anche l’accesso all’abitazione e all’opportunità di lavoro per i giovani che non risiedono da molti anni in un luogo, creando una barriera all’inclusione sociale e lavorativa – dichiara il consigliere Mumolo –. Il fabbisogno abitativo rappresenta una delle emergenze che affligge molti nuclei familiari del territorio regionale, in particolare nelle fasce economicamente più deboli. La delibera proposta dalla giunta regionale, che andrà discussa e approvata in assemblea legislativa, porterà a una revisione ed adeguamento dei regolamenti comunali per garantire un accesso equo e giusto agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, senza discriminazioni o disparità di trattamento tra i richiedenti, con la giusta valorizzazione della residenza storica stabilità nella nostra legge regionale in tre anni. – continua Mumolo –. Verrà così garantita una maggiore inclusione sociale e lavorativa, nonché un’effettiva tutela dei diritti di tutti i cittadini".