"Cambiare il luogo della centralina"

"La situazione della qualità dell’aria a Cento, come in tante altre città della pianura padana è molto preoccupante – dice Giacomo Balboni, ex presidente della consulta di Cento – Come ho sempre sostenuto, per la sua posizione, la centralina al parco del Reno di Cento registra valori inferiori agli effettivi. Purtroppo, come sappiamo, quando si susseguono giornate di nebbia il ricambio d’aria è minore, trovare delle soluzioni che possano convivere con gli stili di vita attuali è impossibile. I riscaldamenti domestici, spesso per la presenza di anziani, abbassarli è molto difficile e limitare il transito ai veicoli più inquinanti, solo nel centro storico, non comporta un effettivo calo degli inquinanti".