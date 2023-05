"Cambiare si può, con il sole No a trivelle e rigassificatori"

COMACCHIO

‘Cambiare si può col sole e col vento: no a trivelle e rigassificatori’. È questo il tema dell’incontro organizzato da Alleanza Verdi Sinistra e Possibile di Ferrara, che si terrà domani alle 17 presso la sala polivalente di Palazzo Bellini a Comacchio. Interverranno l’onorevole Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra e co-portavoce di Europa Verde-Verdi, Cristina Guarda, consigliera regionale del Veneto di Europa Verde e Federica Gentili, Circolo Legambiente Delta del Po. L’introduzione sarà affidata a Valter Zago della segreteria regionale di Sinistra Italiana Emilia Romagna. A moderare il dibattito sarà Federico Besio di Europa Verde Ferrara. "Le scelte energetiche del governo Meloni sono chiare – spiegano gli organizzatori dell’incontro -: fare del nostro Paese il punto centrale di tutto il sistema fossile nel Mediterraneo. In questo quadro si inserisce il rigassificatore che verrà collocato a Ravenna (e forse il potenziamento di quello di Porto Levante), fortemente voluto anche dalla Regione Emilia-Romagna. A questo si aggiunge il rilancio delle trivellazioni, per estrarre una quantità di gas comunque ininfluente rispetto ai consumi nazionali. Queste opere, oltre ad andare nella direzione sbagliata, allontanando la possibilità di contrastare efficacemente il cambiamento climatico, sono pericolose per la sicurezza e la salute e nocive per l’ambiente marino". Secondo gli esponenti di Alleanza Verdi Sinistra e Possibile di Ferrara occorrerebbe puntare su alternative: "La possibilità di una vera transizione energetica è concretamente possibile e consiste nel puntare decisamente sulle fonti rinnovabili, in particolare vento e sole – specificano -. Le tecnologie di trasformazione sono mature e le risorse nel nostro Paese sono presenti in abbondanza. È solo questione di scelte politiche: privilegiare l’interesse comune rispetto ai profitti delle multinazionali del settore energetico". Queste, dunque, le tematiche che verranno affrontate nella serata di domani nella sala polivalente di Comacchio dai relatori che si alterneranno a sostegno delle proposte che sono state riportate nella nota di presentazione dell’iniziativa.