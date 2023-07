Cambio al Rotary club Govoni presidente "Avanti con i service e con i defibrillatori"

Cambio al vertice del Rotary club Ferrara Est. Paolo Govoni, imprenditore edile e vicepresidente della Camera di commercio Ferrara-Ravenna, succede a Marco Linguerri, avvocato, che ha guidato il sodalizio nell’anno appena trascorso. La cerimonia del ’passaggio del collare’ si è svolta lunedì all’Imbarcadero del Castello Estense nel corso di una serata alla quale hanno partecipato, oltre ai vertici rotariani estensi e ai rappresentanti degli altri club, anche l’arcivescovo di Ferrara-Comacchio Gian Carlo Perego, il comandante del Comando operazioni aerospaziali dell’Aeronautica militare, generale di divisione aerea Claudio Gabellini e l’assessore al Bilancio e al commercio del Comune di Ferrara Matteo Fornasini.

Il nuovo presidente Govoni ha ringraziato le autorità, i soci, il suo predecessore e la sua squadra, sottolineando come la "collaborazione con le istituzioni" sarà la cifra del suo mandato: "Tra le priorità del prossimo anno – ha detto – il rafforzamento della coesione e dell’armonia del club, che tanto è cresciuto in questi anni. Faremo in modo che esso sia espressione di tutte le professionalità e anime produttive della nostra città, composto da persone desiderose di mettersi in gioco nella vita lavorativa e nel club". Tra i service, Govoni ha ricordato l’inserimento lavorativo delle donne in Afghanistan (con il Rotary Ferrara) e il progetto di dotazione della città di nuovi defibrillatori, in continuazione con la presidenza Linguerri e in collaborazione con il Resto del Carlino, che sarà partner e promotore attivo. "Il Rotary – ha aggiunto – dev’essere un punto di riferimento della nostra comunità e le parole chiave cui intendo ispirarmi saranno amicizia, integrità e servizio. Dobbiamo avere la capacità di intercettare i disagi e saper dare risposte concrete, affrontando le tante emergenze del territorio in uno spirito di gratuità". La squadra del nuovo presidente sarà composta dai due vice, Costanza Bernasconi e Marco De Nunzio, dal segretario Angelo Bargellesi, dal tesoriere Emanuele Padovani, dal prefetto Diego Farina, dall’istruttore Gianni Guizzardi, dal past president Marco Linguerri, dal presidente eletto Marco Zanella e dai consiglieri Mimma La Valle, Anna Marra, Silvia Salvi, Beatrice Cavalieri, Luca Lunghi, Raffaele Maragno e Francesco Leoni.

Da parte sua, prima del passaggio delle consegne (e del collare), il presidente uscente ha illustrato la corposa lista di service portati a termine dal club durante l’ultima annata che, complessivamente, ha visto distribuire sul territorio ferrarese quasi 80mila euro. Tra le azioni di maggior rilievo, Linguerri ha ricordato la donazione al Teatro comunale di Ferrara, che ha consentito di dar nuova luce alla volta sopra la platea, il ’braccio artificiale’ donato all’ospedale di Cona, i kayak acquistati per il Centro Avviamento sport paraolimpici e la donazione di trenta defibrillatori - con la conseguente formazione di circa 240 persone per il loro corretto utilizzo - nelle scuole di Ferrara che ne erano, anche solo parzialmente, sprovviste. Proprio in relazione a quest’ultimo service, Linguerri ha insignito del Paul Harris - la più importante onorificenza rotariana - due soci del Ferrara Est, Giuseppe Salvi e Angelo Bargellesi, "per il grandissimo impegno generosamente profuso nella realizzazione di questo ambizioso progetto". L’assistente uscente del governatore, Michele Poccianti, ha infine ricordato le difficoltà e le sfide che gli anni precedenti hanno posto ai vari club, a partire dal Covid-19: "Sfide – ha detto – che abbiamo superato con coraggio e determinazione, tutti assieme".

