Cambio al vertice della Pro Loco: ora guida Mazza

Cambio al vertice della Pro Loco di Sant’Agostino, che ora vede presidente Gabriele Mazza (nella foto), una persona stimata da tutti che sta lavorando per il futuro dell’associazione. "Ringrazio Michele Santi, che da presidente ha gestito fino al 27 dicembre dell’anno scorso – dice Mazza – e per impegni lavorativi ha scelto di lasciare il suo incarico nell’associazione di volontariato". E’ così che il consiglio ha approvato la nomina di Mazza, che da 12 anni fa parte del team della Pro Loco e che ora da presidente la porterà fino al termine del mandato ad aprile. "Lì ci saranno le elezioni del nuovo consiglio – dice –, io mi prendo l’impegno di cercare dei giovani che abbiano voglia di formare una nuova squadra che possa dare nuova linfa, nuovo vigore e ulteriore vitalità a questa associazione, che deve cercare di portare sempre più avanti le tradizioni e le feste popolari che hanno caratterizzato il paese. Magari cercare anche di fare qualcosa di nuovo, sempre restando nel semplice ma in collaborazione con i negozianti e le altre associazioni del territorio, cercando di tenere in piedi ciò che è stato fatto finora". Mazza che, senza puntare a una nuova presidenza, dà la disponibilità della propria esperienza al nuovo consiglio.

"Io rimango a disposizione – prosegue – Il mio sogno è che entrino anche dei giovani e che ci sia davvero voglia di costruire nuova linfa, come già succede in altre realtà del territorio. Sto già lavorando anche su questo fronte. Persone più giovani che possano mettersi in campo per trovare anche nuove attrattive, nuove forme di manifestazioni a livello di intrattenimento e culturali che possano valorizzare ancor di più il nostro territorio e la comunità, magari unendosi anche ad altre associazioni".