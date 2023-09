Cambio al vertice della Spi-Cgil. Il presidente è Marcello Buzzoni

Passaggio di testimone allo Spi Cgil di Portomaggiore-Voghiera. Martedì il Comitato direttivo della Lega Spi-Cgil di Portomaggiore-Voghiera ha eletto Marcello Buzzoni, che subentra a Luciano Lanzoni, che lascia l’incarico per termine di mandato. Il direttivo esprime un grazie sentito e caloroso, seguito da un grande plauso a Luciano Lanzoni (nella foto al centro con Buzzoni), per l’attività svolta e per il sostegno che continuerà a garantire investe di attivista del sindacato dei pensionati della Cgil. Marcello Buzzoni assume le redini della Lega Spi di Portomaggiore-Voghiera all’insegna dell’impegno, della militanza e della continuità. Con la volontà e la promessa di contribuire a fare rete. Tra le prime azioni in agenda "Spi in piazza", la raccolta di firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa regionale per chiedere al governo un incremento del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, la partecipazione al percorso di mobilitazione "La Via Maestra. Insieme per la Costituzione" con manifestazione a Roma il prossimo 7 ottobre.