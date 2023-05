Cambio al vertice dell’azienda Pirani entra al posto di Maccaferri

CENTO

Cambio al vertice di Cmv Servizi con il sindaco Edoardo Accorsi che saluta l’amministratore Riccardo Maccaferri e nomina al suo posto Alessandro Pirani. Il nome è stato proposto dal Comune di Cento, socio di maggioranza, e approvato all’unanimità dagli altri soci membri, i comuni di Vigarano Mainarda, Terre del Reno, Poggio Renatico, Bondeno e Goro. Pirani, candidato con Attiva, è stato consulente della Regione, Arter, Formez PA, Anci, Ministero della Giustizia, Lepida, numerose realtà private e consulente del Governo per la Strategia Nazionale per le Aree Interne. "Ci aiuterà a portare avanti i ragionamenti sulle prospettive di evoluzione e sviluppi per la società – dice Accorsi - attraverso cambiamenti interni ed esterni, immaginando nuove vocazioni societarie e nuove aperture che andranno a rafforzare i servizi dati da Cmv ai soci". Approvato anche il bilancio 2022. "Riflette una situazione di difficoltà che tutte le società stanno attraversando in questo periodo, tra caro energia e inflazione, ma registra una condizione di solidità economica e finanziaria che consente di affermare la stabilità della società – prosegue – con Riccardo Maccaferri abbiamo costruito un ottimo rapporto di collaborazione e stima reciproca ed ha traghettato operazioni di scisso-fusione complesse, accompagnando il cambiamento della mission statutaria avvenuta in questi anni". Anche Maccaferri, nel suo intervento, ha ricordato l’importante lavoro di risanamento della società che ha portato al raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario; ha ringraziato i soci per l’opportunità e l’esperienza condivisa. L’assemblea dei soci unanimemente lo ha ringraziato per la professionalità.