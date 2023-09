Cambio al vertice, il presidente Spi Cgil è Bigoni

Il Comitato direttivo della Lega Spi Cgil di Tresignana ha eletto il nuovo segretario di Lega Nicola Bigoni, che sostituisce Paolo Fantoni in scadenza di mandato. Al direttivo, che si è tenuto mercoledì scorso presso la Camera del Lavoro Cgil di Tresigallo, ha preso parte il segretario generale provinciale dello Spi di Ferrara Sandro Arnofi, che ha ringraziato Paolo Fantoni per il pregevole impegno profuso in tanti anni come segretario di Lega e ha espresso al neo segretario i migliori auguri di buon lavoro. Nicola Bigoni che coordinerà gli uffici SPI di Tresigallo e Formignana, proviene dalla sanità pubblica ferrarese, è giornalista iscritto all’Albo dell’Emilia Romagna, laureato in Sociologia con tesi in psicologia sociale, sui temi dell’uso e abuso di droghe negli adolescenti. Bigoni ha sottolineato che metterà sempre al centro di questo nuovo impegno, "l’ascolto, il sostegno, il rispetto della persona con tutti i propri bisogni, al fine di offrire sempre una risposta che sia la più esaustiva possibile".