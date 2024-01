Cambio del medico, lo sportello Ausl aperto oggi pomeriggio

COPPARO

L’azienda sanitaria locale ricorda che, per agevolare gli utenti che in questi giorni devono cambiare il medico di famiglia, il servizio di Sportello unico - Cup (Casa di Comunità

Terre e Fiumi di via Roma, 18 a Copparo) effettuerà, oltre ai normali orari previsti (dal

lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13) una ulteriore

apertura straordinaria nel pomeriggio di oggi, per dare una possibilità in più a quanti si trovino a dover fare questa scelta e non la possano fare negli orari canonici di apertura dello sportello.

L’orario di accesso per oggi pomeriggio è dalle 14,30 alle 16,30.

L’Azienda sanitaria coglie inoltre l’occasione per scusarsi con i cittadini dello scarso preavviso con cui sono state inviate le comunicazioni all’utenza. Una condizione che si è creata per motivazioni

di ordine tecnico.