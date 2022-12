Cambio di residenza, prenotare l’assistenza allo sportello anagrafe

Il Comune di Comacchio ricorda che, dal 1° luglio 2022, non è più possibile presentare la dichiarazione anagrafica per cambio di indirizzo e residenza inviando il modulo compilato via e-mail. I cittadini provvisti di Identità Digitale (SPID) e Carta di Identità Elettronica (CIE) possono presentare la dichiarazione di nuova residenza attraverso il portale www.anpr.gov.it. Chi non potesse utilizzare la procedura on-line, può prenotare un appuntamento agli sportelli anagrafe del Comune attraverso la sezione dedicata (https:comacchio.comune-online.itwebprenotazioniprenotazioni-online), o telefonando ai numeri 0533-310270; 0533-310122; 0533310291 dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.