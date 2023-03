Camera di commercio con Ravenna Avanti con la fusione senza Coldiretti

C’è l’accordo. Tutte le associazioni (tranne Coldiretti Ferrara che si è sfilata) hanno aderito al documento che definisce il nuovo assetto della Camera di Commercio di Ferrara-Ravenna. I punti principali erano già stati stabiliti e, tutto sommato, il territorio ha ottenuto ciò per cui aveva avviato la contrattazione con la città dei mosaici. Il primo turno di presidenza, dunque, spetterà ai ravennati ma il prossimo sarà invece ferrarese. Parità dei componenti in giunta camerale (anche se in caso di parità il voto del presidente vale doppio), mentre nel consiglio gli equilibri tendono a premiare il territorio ravennate: 11 membri ferraresi contro i 18 di Ravenna. Il coordinatore del Tavolo per l’imprenditoria, Paolo Cavalcoli (direttore di Confagricoltura), ammette che "la trattativa per il nuovo assetto camerale è stata tutt’altro che facile". E, se il territorio estense è riuscito a ottenere qualcosa "è stato solo per merito della grande coesione tra le associazioni ferraresi, che sono rimaste compatte e hanno perseguito obiettivi comuni anche a scapito delle singole associazioni". "Mi pare che tra le associazioni – così Calvacoli – si sia instaurato un clima di collaborazione e coesione proprio perché c’è grande consapevolezza della sfida che d’ora in poi ci attende". Prima di tutto, così il direttore di Confagricoltura, "una nuova impostazione nei ragionamenti: dobbiamo iniziare a pensare di essere parte di un grande territorio, di un’area vasta, che comprende la nostra e la provincia di Ravenna. Dunque le strategie dovranno tenere conto di questo aspetto e delle relative complessità". Non manca una vena di rammarico per la scelta fatta da Coldiretti "fuori tempo massimo". "Nessuno – scandisce Cavalcoli – ha mai escluso le altre associazioni dalle trattative per stabilire i nuovi assetti camerali. La parte ferrarese di Coldiretti ha deciso di sfilarsi da un accordo che già era stabilito. Così facendo, ci rimette l’intero territorio".