Camera di Commercio con tre argentani

Tre argentani nella nuova Camera di commercio di Ferrara e Ravenna che, dopo tanti anni di lavoro, si sono fuse.

Esulta il sindaco di Argenta, Andrea Baldini: "Inizia oggi una nuova fase, che ci auguriamo significhi un passo avanti per il territorio e le imprese che lo vivono.

La nuova Camera di Commercio sarà sicuramente un punto di riferimento per Argenta, anche grazie al lavoro di tre nuovi consiglieri argentani: Luca Simoni, Gian Luigi Zaina e Federica Vitali. Un ringraziamento lo rivolgo anche a Paolo Govoni, che ha svolto egregiamente il ruolo di presidente fino a oggi, e un augurio di buon lavoro a Giorgio Guberti, il nuovo presidente".

L’esponente di maggior prestigio è sicuramente Gian Luigi Zaina, vice presidente della Piccola industria in Confindustria Emilia-Romagna, socio e amministratore unico nell’azienda "Della Rovere srl", società del settore moda che si occupa, nello specifico, di produzione e commercializzazione di maglieria di alta gamma.

Ma anche tra gli animatori del Premio Estense. Non ha mai abbandonato il cordone ombelicale in questi anni con Argenta, dove è stato assessore alle Attività Produttive, oltre che presidente del Tennis Club e di una fondazione culturale.

Luca Simoni è stato vice sindaco di Argenta fino all’anno scorso, ora presidente provinciale della Cia.

Da ultimo ma non per ultima in ordine di importanza, Federica Vitali, titolare di Unipasta, azienda argentana che è leader nel settore della produzione di pasta fresca surgelata.

