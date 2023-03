Camera di commercio Dopo 220 anni di storia la prima riunione tra Ferrara e Ravenna

La prima riunione del consiglio della nuova Camera di Commercio accorpata cade proprio nell’anniversario dei 220 anni dell’ente ferrarese. Quello ravennate, invece, è leggermente più giovane: 160 anni. L’appuntamento è per mercoledì 5 aprile. La data è stata individuata a seguito del decreto firmato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini e alla prima seduta della nuova camera ‘fusa’ parteciperà anche l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Vincenzo Colla. La riunione del nuovo consiglio arriva non solo al termine di una lunga fase di trattative interne tra associazioni – durante la quale non sono mancati scambi di accuse e veleni – ma costituisce anche l’epilogo del sofferto percorso intrapreso dopo l’approvazione del decreto legislativo 219 del 2016 che ha sancito la riforma del sistema camerale nazionale portando a 60 il numero massimo degli Enti camerali esistenti. Ora, con il nuovo ente accorpato, va delineandosi una nuova identità anche territoriale.

"Una nuova identità – ha sottolineato Giorgio Guberti, commissario straordinario dell’Ente ravennate - per la quale le organizzazioni imprenditoriali, sindacali, dei consumatori e gli ordini professionali hanno lavorato con grandissimo impegno in questi mesi e che rappresenta il passaggio ad un’età più matura delle Camere di commercio di origine, un vero e proprio cambiamento di pelle in grado di esaltarne la funzione di partenariato attivo rispetto alle altre istituzioni, valorizzarne la rappresentatività di un sistema economico territoriale più ampio ed ambizioso, renderne più forte la legittimazione nel solco del principio di sussidiarietà". Il ruolo della Camera di commercio, riflette Guberti in chiave ravennate, "si è modificato nei decenni, contribuendo alla nascita e allo sviluppo del porto e poi della Sapir, società terminalistica e di gestione di asset per lo sviluppo portuale, fino alla costituzione del nuovo Terminal crociere e alla collaborazione con le Istituzioni locali, in particolare l’Autorità di sistema portuale del Mare adriatico centro-settentrionale, con la quale, anche attraverso la commissione Porto Trasporti e Logistica della Camera di commercio, si è perseguito l’obiettivo dell’approfondimento dei fondali, grande opera fondamentale per lo sviluppo delle attività portuali, e il sostegno a tutta la nuova progettualità che, nella cornice del Patto per il Lavoro e per il Clima, vuole delineare questo territorio come hub portuale ed energetico nazionale". Come ribadito a più riprese, il nuovo consiglio avrà una rappresentanza ravennate piuttosto nutrita (18 membri), mentre una ferrarese numericamente più esigua (11 componenti). Se non altro, il vicepresidente sarà ferraese: Paolo Govoni.