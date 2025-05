Camera di commercio. Impresa e occupazione, sei milioni per la crescita

Imprese solide, innovative e sostenibili, sviluppo delle competenze, accesso al credito, turismo e attrattività, infrastrutture, internazionalizzazione, analisi socio-economica dei territorio, nascita e sviluppo di nuove imprese, certificazione per la parità di genere, contrasto alla burocrazia e all’illegalità, sostegno all’occupazione e alle imprese femminili e giovanili. Queste le principali azioni di intervento realizzate dalla Camera di commercio di Ferrara-Ravenna nel 2024 e approvate all’unanimità, la scorsa settimana, dal Consiglio camerale. Sei milioni di euro le risorse erogate dalla massima istituzione economica del territorio, misure che guardano tutte alla crescita e ad uno sviluppo duraturo e al benessere diffuso.

Scorrendo nel dettaglio le azioni realizzate, particolare evidenza assumono i progetti e i contributi alle imprese per l’elaborazione di piani di rilancio aziendale e di riposizionamento strategico, l’inserimento di manager a tempo, l’internazionalizzazione e il supporto all’export, la creazione di reti, progetti di ricerca e per la diffusione delle tecnologie Impresa 4.0 e 5.0. Tra le priorità della Camera di commercio il piano straordinario per l’accesso al lavoro e la promozione del fare impresa dei giovani ferraresi e ravennati, che ha visto lo stanziamento di un milione e mezzo di euro in tre anni.

Il presidente Giorgio Guberti, ha espresso soddisfazione per l’approvazione del decreto legge 25/2025 che prevede l’inserimento degli enti camerali nei Comitati d’indirizzo delle Zone Logistiche Semplificate. "Attendiamo con fiducia la piena operatività della Zls dell’Emilia-Romagna affinché possano essere attivati al più presto gli strumenti per rendere ancor più competitive le aziende già insediate e favorire l’attrattività dell’area verso i potenziali investitori internazionali". I settori economici coinvolti nella zona logistica semplificata rappresentano il 10% delle imprese insediate nella regione, il 25% degli occupati nonché il 93% delle esportazioni. "Siamo di fronte ad una grande opportunità che bisogna cogliere e supportare con una forte spinta alla semplificazione" conclude.