Camera di commercio, ok al decreto Nel Consiglio trenta rappresentanti

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha firmato ieri il decreto che fissa il "numero dei rappresentanti nel consiglio della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna". Il consiglio del nuovo ente, nato dalla fusione delle due istituzioni, sarà composto da 30 consiglieri in rappresentanza dei settori economici provinciali. Questa la ripartizione statuita ieri: quattro componenti per l’agricoltura, cinque per l’artigianato, cinque per l’industria, cinque per il commercio, due per la cooperazione, due per il turismo, uno per i settori trasporti e spedizioni, uno per credito e assicurazioni e cinque per i servizi alle imprese. Il decreto spiega che del prossimo consiglio camerale faranno parte anche tre componenti, di cui due in rappresentanza dei sindacati e delle associazioni di tutela dei consumatori e uno in rappresentanza dei liberi professionisti. La giunta della nuova Camera di commercio Ferrara-Ravenna (che durerà cinque anni) sarà composta dal presidente - l’accordo originario prevedeva il nome del ravennate Giorgio Guberti) e da sette consiglieri eletti dal Consiglio. Di questi sette, almeno quattro saranno eletti in rappresentanza di ciascuno dei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura. Del settore agricoltura fanno parte Copagri Ferrara (nessun rappresentante), Coldiretti Ravenna e Coldiretti Ferrara (un rappresentante), Cia Ferrara, Cia Romagna, Confagricoltura Ravenna e Confagricoltura Ferrara (tre rappresentanti); del settore artigianato Cna Ravenna, Cna Ferrara, Confartigianato Ravenna e Confartigianato Ferrara (cinque); dell’industria Confindustria Emilia, Confindustria Romagna e Confartigianato Ferrara (tre rappresentanti), Cna Ravenna, Confartigianato Ravenna, Confimi Romagna, Confcommercio Ravenna, Confesercenti Ravenna e Ascom Ferrara (due); del settore commercio Cna Ferrara e Confartigianato Ferrara (zero), Confcommercio Ravenna, Ascom Ferrara, Confesercenti Ferrara e Confesercenti Ravenna (cinque). Infine la cooperazione, di cui fanno parte in un unico raggruppamento Confcooperative Ravenna e Rimini, Confcooperative Ferrara, Legacoop Romagna, Legacoop Ferrara e Afci Emilia Romagna.