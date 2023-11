Camera di commercio ’Storie di alternanza e competenze’. Premiati gli studenti

Una grande festa per premiare gli studenti degli istituti ferraresi. Nella mattinata di mercoledì si è tenuta, nella sala conferenza della Camera di Commercio Ferrara e Ravenna, la cerimonia della sesta edizione del premio ‘storie di alternanza e competenze’. Oltre 250 gli studenti coinvolti provenienti da sette Istituti scolastici per l’iniziativa realizzata dalla Camera di commercio di Ferrara e Ravenna (presente il vicepresidente Paolo Govoni ) nell’ambito del programma di attività per valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici di secondo grado. I premi alle delegazioni degli istituti scolastici sono stati consegnati dal segretario generale della Camera di commercio, Mauro Giannattasio: "Investire nella scuola è la scelta più produttiva sia per le istituzioni sia per le famiglie. Rinunciare alla formazione, o vivere la scuola senza impegno, è spesso l’anticamera dell’emarginazione, della povertà, talvolta dell’illegalità. La mobilità sociale oggi si è arenata: la scuola può farla ripartire, arrecando giustizia e sviluppo. Siete più grandi-ha aggiunto Giannattasio-dell’anno scolastico passato. Lo sarete ancor di più al termine di questo che inizia: lo sarete certamente non soltanto in età ma anche in sapere e in amicizia con gli altri".

Alla premiazione sono intervenuti il direttore del Centro Studi di Unioncamere Emilia-Romagna, Guido Caselli, che ha illustrato alle delegazioni delle scuole gli scenari del mercato del lavoro del futuro, e Stefania Casalini, che ha presentato i percorsi formativi degli Istituti Tecnicologici Superiori (ITS Academy). La commissione che ha valutato le candidature, composta oltre che da funzionari camerali da Stefano Alvisi, delegato alle attività inerenti all’orientamento in entrata in rappresentanza dell’Università degli Studi di Ferrara, e da Andrea Panzavolta, dirigente dell’Agenzia regionale per il lavoro della Regione Emilia-Romagna per gli ambiti territoriali di Ferrara e Ravenna. Nel dettaglio delle premiazioni sono state tre le categorie, in quella degli istituti tecnici il gradino più alto del podio è andato ai ragazzi del ‘Remo Brindisi’, con il video ‘impresa in azione: JecogAmes of JA’. Nella categoria licei il primo premio è stato assegnato al liceo Ariosto con il video ‘Ariosto InVeste’. Nella categoria dedicata ai progetti di educazione finanziaria e all’imprenditorialità primo posto per il Liceo Scientifico Roiti con i ragazzi delle classi 5 H e 4 N, che nel video ‘L’ABC dell’educazione’. Mario Tosatti