Camera mortuaria, stop al degrado: "Ecco gli interventi per 60mila euro"

Una settimana fa sono iniziati i lavori in via Bonati, per realizzare 25 posti nuovi dietro l’ospedale: una riqualificazione urbana e più servizi, costo 60 mila euro. È il primo dei lavori nell’area, dopo l’intervento sul Pronto soccorso, in carico ad AUSL. Previsti inoltre stalli per moto e biciclette, mentre nell’altra parte della strada è stata installata una colonnina per la ricarica delle batterie per le auto elettriche. "Qualche anno fa – evidenzia il sindaco di Argenta, Andrea Baldini - abbiamo incominciato a re-immaginarci il rione Reno, potenziando i servizi che lì hanno casa: aree comuni come il Parco della mukka, l’ospedale Mazzolani-Vandini. Progettandone di nuovi, come il polo dell’infanzia. Nei mesi scorsi invece noi abbiamo preso in carico la Camera mortuaria, perché la vogliamo, da tempo, riqualificare, e abbiamo iniziato a progettare quello che sarà un nuovo polo sanitario, con i servizi collegati, e un nuovo rione Reno". E ce n’è bisogno, nei giorni scorsi infatti sono fioccate le proteste per lo stato ritenuto deplorevole della struttura, sottolineato sul Web. "E’ in uno stato imbarazzante – era una delle tante proteste – All’esterno sono presenti ridicole panchine in legno deteriorato e in numero limitato. Molto spesso i parenti sono costretti a stare in piedi sotto il sole oppure sotto la pioggia, perché la struttura ormai al degrado non presenta neanche una pensilina per ripararsi dalle intemperie, oppure un gazebo per potersi riparare dal sole. L’unico riparo sono due alberi alquanto discutibili, dove sostandoci sotto arrivi a casa che potresti benissimo fare parte della fauna selvatica da quanta roba ti trovi addosso, nei capelli. Un solo cestino, due fioriere rotte e vuote, usate come posacenere. Dislivelli nel marciapiede che rischiano di far cadere concretamente qualcuno". Non che l’interno sia migliore: "Credo che l’ultima volta che qualcuno ha imbiancato sia stato quando è stata costruita". Una situazione che non risale a ieri, secondo Gabriella Azzalli, capogruppo di Argenta Rinnovamento: "Non credo di ricordare male se dico che dal 2011 le opposizioni argentane interrogano i sindaci di turno per chiedere di intervenire. Poco prima dell’ultimo voto, in occasione della presentazione del progetto di ampliamento del nostro ospedale, il riconfermato sindaco (Andrea Baldini ndr) ha promesso un intervento sulla Camera mortuaria da realizzarsi entro il 2027".

Franco Vanini