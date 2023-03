Camilla Mondini su Forbes

Pubblicata la classifica della rivista Forbes nella quale spicca il nome della ferrarese Camilla Mondini, appena 22enne. La rivista è rinomata per le classifiche che stila annualmente – tra cui appunto la ‘Under 30’ – dove vengono individuati i giovani più brillanti per ogni settore. All’interno della classifica del 2023 dei 100 giovani talenti italiani Under 30 che, scrive la rivista, "stanno cambiando il mondo" sono stati scelti da Forbes "tra i promotori delle iniziative più innovative suddivise in 10 categorie", e proprio nella sezione Health Care – traducibile come ‘salute e cura personale’ – appare il nome di Camilla Mondini. La Ferrarese si è guadagnata la menzione in classifica grazie alla startUp che ha fondato, ‘DiCiAlice’, che rappresenta un’innovazione nel campo della cura e del sostegno verso persone che soffrono di disturbi alimentari, superando i metodi diagnostici arretrati e cercando al contempo di rimuovere lo stigma sociale che caratterizza questi disturbi.

"É per me un grande traguardo – esordisce Camilla Mondini –. Ho fondato DiCiAlice meno di un anno fa partendo da un’esperienza personale: durante il mio percorso di guarigione dai disturbi alimentari ho toccato con mano la desolante mancanza di supporto e lo stato di abbandono in cui si trovano i pazienti affetti da Dca. Ho scelto di fondare DiCiAlice proprio per colmare queste lacune e fornire un servizio tempestivo e completo per tutte le persone che si accorgono di avere un rapporto conflittuale con il cibo".