Camilla sarà ’Elektra’ per una sera. C’è ’Un fiume di musica’ sul molo

Camilla Battaglia ’Elektra’, il concerto domani per Un fiume di musica. L’evento, al Molo Wunderkammer in via Darsena 57, domani alle 21. Ingresso ad offerta libera da destinarsi alle organizzazioni di volontariato. La serata dedicata a Tutori nel tempo.

Il Molo Wunderkammer ospita il nuovo progetto di Camilla Battaglia, compositrice, improvvisatrice e interprete vocale tra le più interessanti della scena contemporanea. Insieme a Francesco Fiorenzani alla chitarra, Guglielmo Santimone al pianoforte, Francesco Ponticelli al contrabbasso e Francesca Remigi alla batteria, Battaglia dà vita a una suite in cinque parti, in cui musica e parola si fondono in un intreccio denso di significato, sonorità e visioni.

Il concerto si configura come un viaggio musicale e narrativo, che prende le mosse da figure femminili archetipiche provenienti dalla mitologia, dalla storia e dalla letteratura: Aspasia, Frine, Cassandra ed Elettra. Personaggi emblematici, attorno ai quali si sono stratificati nei secoli stereotipi e ruoli imposti, ancora oggi presenti nel tessuto sociale contemporaneo. A dar loro voce sono anche le parole di grandi autrici come Christa Wolf, con la sua Cassandra, e Virginia Woolf, con A Room of One’s Own.

L’ensemble guidato da Battaglia si muove con grande libertà espressiva, creando un dialogo costante tra suono acustico ed elettronico, tra composizione e improvvisazione, tra pensiero e azione musicale. Il risultato è una proposta artistica dal forte impatto emotivo e intellettuale, che ambisce a sciogliere nodi sociali attraverso una narrazione musicale potente, poetica e profondamente attuale.

Una performance che attraversa stili, linguaggi e timbri, mantenendo al centro una visione collettiva e una forte identità espressiva. Ogni parte della suite è un mondo a sé, ma il filo conduttore resta la ricerca di una verità condivisa tra artista e ascoltatore, nel segno della libertà, del coraggio e della trasformazione.

Una produzione di Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz in collaborazione con Fondazione Bologna in Musica Ets, Associazione Musicisti di Ferrara Aps, Associazione Culturale Jazz Club Ferrara Aps e Consorzio Wunderkammer. Con il contributo di Ministero della Cultura e Siae – Programma “PerChiCrea”. Un Fiume di Musica è organizzato dall’Associazione Musicisti di Ferrara APS, in collaborazione con il Consorzio Wunderkammer (di cui l’AMF fa parte), il patrocinio e il contributo del Comune, la partecipazione di una fitta realtà associativa (Jazz Club Ferrara, Dipartimento Jazz del Conservatorio, Italian Blues Union, Centro Teatro Universitario, Liceo Dosso Dossi, Bologna Jazz Festival e Siena Jazz).