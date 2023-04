Camilla sta cambiando il mondo. Forbes la sceglie

Ha trasformato un problema che ha vissuto – legato ai disturbi alimentari – in una risposta che ha messo a disposizione di tutti i giovani, tanto da guadagnarsi una posizione nella classifica Forbes dei 100 under 30 che stanno cambiando il mondo. Lei è la ferrarese Camilla Mondini, 22 anni, che – con l’assessore Alessandro Balboni – ha incontrato il sindaco Alan Fabbri. Mondini – iscritta in Psicologia clinica alla Sapienza – ha realizzato una piattaforma per intercettare le situazioni di disagio e mettere in contatto chi ha bisogno e chi segnala problematiche alimentari con un professionista. Si chiama Dici.Alice.