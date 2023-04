Caminada par San Zorz E torna a splendere la statua del patrono

Oggi, partenza alle 9,30, camminata ‘48ª Caminada par San Zorz - Trofeo Avis’, organizzata dalla Polisportiva Ferrariola con la Contrada Borgo San Giorgio. Si parte da piazza San Giorgio. Percorso: Ponte di San Giorgio, viale Volano, sottomura di via Quartieri, via Bartoli, attraversamento di via San Maurelio, viale Marco Polo (Sottomura), sottomura fino a via Pomposa, attraversamento pedonale, sottomura fino a piazzale San Giovanni (farmacia), Rampari di San Rocco, Montagnone, Bagni Ducali, via Marco Polo, via San Maurelio, Ponte di San Giorgio ed arrivo in piazza San Giorgio. Per le celebrazioni del patrono San Giorgio, che ricorrono oggi, è stato completato il restauro della statua settecentesca del santo che compone le quattro figure poste alle estremità del ponte, nell’omonimo quartiere della città.