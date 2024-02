Camion con i polli finisce in un campo

Il rimorchio di un camion, che trasportava polli vivi per un’impresa del settore agroalimentare, si è staccato dalla motrice ed è finito fuori strada. L’incidente è avvenuto ieri mattina, lungo la strada statale Romea, all’altezza di Lido di Spina. Il mezzo pesante stava procedendo in direzione Ravenna, quando, improvvisamente, il rimorchio si è staccato e ha terminato la propria corsa in un campo adiacente. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Radiomobile della compagnia dei carabinieri di Copparo, gli operatori della società Anas (che gestiscono la strada) e gli operatori del Servizio Veterinario dell’Azienda Ausl di Ferrara. Questi ultimi si sono occupati di verificare le condizioni degli animali trasportati nel rimorchio. Tutti i polli erano ancora vivi. Il carico, quindi, è stato trasferito su un altro rimorchio per il trasporto a destinazione. L’operazione è stata condotta senza la necessità di bloccare il traffico lungo il tratto di strada. Gli operatori dell’Anas hanno provveduto

al ripristino stradale.