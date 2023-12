Camion di glicerina finisce contro le case

Ha danneggiato il muretto di cinta di due abitazioni e abbattuto un paio di contatori del gas metano, il camion uscito di strada nella mattinata di ieri a San Giuseppe di Comacchio, lungo la strada statale ‘Romea’. L’incidente è avvenuto poco dopo le 6 del mattino, nei pressi dell’incrocio semaforico con via della Fontana. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il mezzo stava procedendo in direzione Venezia: improvvisamente, per cause in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo, finendo fuori strada, finendo per colpire due recinzioni e i contatori. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del ‘118’. I vigili del fuoco si sono immediatamente messi al lavoro per la messa in sicurezza del camion e dell’area, mentre i sanitari hanno prestato soccorso al camionista, portato all’ospedale del Delta di Lagosanto per accertamenti medici, ma le sue condizioni non sarebbero critiche. Il lavoro dei pompieri è proseguito per tutta la mattinata. Sul posto è giunta anche una gru per effettuare lo spostamento del mezzo pesante che trasportava glicerina vegetale, materiale non infiammabile, che è stato successivamente travasato in un’analoga cisterna inviata sul posto dalla ditta di autotrasporti. Inevitabili sono stati i disagi sulla viabilità, con il traffico che ha proceduto per alcune ore a senso unico alternato per consentire le operazioni di messa in sicurezza del veicolo e della strada. A supporto, per governare il traffico, è giunta sul posto anche la Polizia locale. Fortunatamente, la fuoriuscita del mezzo pesante non ha visto coinvolti altri veicoli o persone, e i danni sono stati tutto sommato limitati. Ai carabinieri è spettato il compito di effettuare tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente. Dopo mezzogiorno, la viabilità è stata completamente ripristinata.

Valerio Franzoni