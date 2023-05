Camion di rotoballe si ribalta Salvo per miracolo l’autista

Esce miracolosamente indenne dal ribaltamento di un mezzo pesante. E’ successo ieri ad un giovane camionista, di 24 anni di Cesena. In grosso camion a rimorchio è uscito di strada, nel pomeriggio di ieri a Burana di Bondeno, sulla strada provinciale Virgiliana, nel tratto dopo l’abitato. Aveva caricato rotoballe a Dragoncello, nel mantovano ed era diretto a Bando di Argenta. Per cause ancora in corso di accertamento, in un tratta di strada stretto e impervio, che si trova subito dopo la sede di Alba Verde, è uscito di strada ed è finito per ribaltarsi nella prima parte della scarpata dell’ arigine del Canale di Burana. Un brutto colpo. Ha abbattuto il guard rail che costeggia la strada provinciale, ma probabilmente il carico imponente che portava, ha creato una sorta di bilanciamento e ha impedito al camion di scendere verso il letto del fiume. Il camion, un Iveco Stalis si è completamente ribaltato su un lato finendo la sua corsa, fortunatamente, nella sommità dell’argine. Il giovane autista è riuscito ad uscire dal solo dalla cabina. Vista l’entità dell’incidente sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 che, dopo i dovuto controlli, ha verificato lo stato di salute del giovane senza ricoverarlo. Sul posto i carabinieri della vicina stazione di Burana e Vigili del fuoco volontari di Bondeno che hanno messo in sicurezza il mezzo. Resta il problema di come sollevare il camion.

cl.f.