"Camion e bus corrono troppo, un autovelox sulla provinciale 19"

"Abbiamo voluto ascoltare le criticità e i problemi legati alla manutenzione e percorribilità della strada provinciale 19, specie nel tratto Casaglia, Ravalle, Porporana e Salvatonica". Sono le parole del presidente della Provincia, Daniele Garuti, e del vicepresidente con delega alla viabilità, Alessandro Guaraldi, che spiegano lo spirito con il quale hanno partecipato all’assemblea di cittadini che si è tenuta al circolo Anspi Bar di Ravalle. Problemi e criticità cui si sono aggiunte le richieste, come l’abbassamento della velocità specie dei mezzi pesanti (camion e bus), oppure la realizzazione di passaggi pedonali rialzati per aumentare la sicurezza. Tutte osservazioni annotate sui taccuini di presidente e vice, che hanno poi esposto i programmi di intervento della Provincia sulla strada.

"Quest’anno – hanno detto – sono in programma la riasfaltatura della rotatoria nei pressi dell’ingresso al casello di Ferrara Nord dell’autostrada e circa 300 metri in località Ospitale di Bondeno". Il 16 settembre l’apertura delle buste della gara che comprende anche gli interventi lungo la Provinciale 19. Lavori che andranno ad aggiungersi al tratto di mezzo chilometro di nuovo manto stradale, eseguito dalla Provincia nel corso del 2024 a Casaglia. "Sappiamo che questi interventi non sono sufficienti – hanno continuato i due amministratori – ma al momento le risorse che abbiamo a disposizione non ci consentono di fare di più". Il riferimento è ad altri due tratti della strada provinciale di un chilometro, frutto di una ricognizione proprio tra Salvatonica, Porporana e Ravalle, per i quali i tecnici provinciali hanno stimato un fabbisogno di quasi 100 mila euro, che attualmente non sono finanziati dai decreti ministeriali. Nel frattempo la Provincia, con apposita segnaletica, ha provveduto ad abbassare i limiti di velocità tra Casaglia e Ravalle. A giorni, poi, parte il terzo sfalcio erba della Provincia sull’intera rete viaria provinciale (800 chilometri), compresa la Sp19 e a sarà incrementata anche la segnaletica per le curve pericolose. Quella orizzontale è stata rifatta lungo la Bondeno-Ferrara nel 2024, mentre quella centrale negli ultimi 3 chilometri in prossimità di Bondeno. Tra il 2027 e il 2028, inoltre, è in programma l’installazione di 2,7 chilometri di nuovi guard rail.