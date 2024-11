"Camion e traffico, disagi annunciati"

"Vedremo cosa succederà. Ma è chiaro che in un paesino piccolo e tranquillo come Villanova vi sia preoccupazione per ciò che può comportare la realizzazione di un impianto di questo tipo e per tutto ciò che ne può conseguire", dice Emanuele Corazza. "Il paese è scontento di questa cosa, ne farebbe volentieri a meno – spiega –. Le considerazioni riguardano tutto un insieme di questioni, dai problemi ambientali, a quelli legati alla viabilità, per via del traffico di camion che potrebbe comportare disagi. Ho visto che sono stati messi un po’ di striscioni e cartelli da alcuni abitanti, in cui viene espressa contrarietà a questo impianto".